Inter-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match a San Siro, tra lotta scudetto e corsa Champions. L'Inter ospita la Lazio oggi, domenica 18 maggio, nella penultima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, ora a -1 dal Napoli capolista, vuole una vittoria per continuare a sperare nel tricolare, dopo la vittoria esterna dello scorso turno di campionato contro il Torino e la qualificazione alla finale di Champions League conquistata contro il Barcellona. Proprio alla coppa europea più prestigiosa punta la Lazio, al quarto posto a pari punti con la Juventus e reduce dal pareggio in extremis conquistato proprio con i bianconeri all'Olimpico.

La sfida tra Inter e Lazio è in programma oggi, domenica 18 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni

Inter-Lazio sarà visibile su Dazn, ma anche sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn, sull'app Sky Go e NOW.