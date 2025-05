In Valle Cervo si corre la #distacalacrava Run, primi al traguardo Magagna e De Giuli FOTO

Si torna a correre in alta Valle Cervo con la #distacalacrava Run, andato in scena questa mattina, 18 maggio, a Riabella, nel comune di Campiglia.

Presenti per l'edizione 2025 ben 102 runners, impegnati in un percorso davvero suggestivo, immerso nei verdi boschi della vallata e, a tratti, panoramico che ha trovato il pieno apprezzamento dei partecipanti. In particolare, il tratto delle mulattiere per un'esperienza davvero unica nel suo genere.

Alla fine, Federico Magagna ha tagliato per primo il traguardo, con un tempo pari a 54'01'', seguito a ruota da Mattia Mura e Eugenio Boggio Marzet. Tra le donne, si è messa in evidenza Margherita De Giuli, con un tempo di 59' 52''. Alle sue spalle si sono posizionate in seconda e terza posizione Elizabeth Nwolicha e Valeria Bruna.

La gara di oggi sarà valevole per il Trittico dla Bürsch, che comprende anche il vertical trail Rampia Campel (domenica 15 giugno) e la corsa in montagna del gruppo Alpini Valle del Cervo (sabato 2 agosto).