Riascoltati per voi: David Gilmour - Rattle That Lock (2015)

Benvenuti nel ventesimo appuntamento con la rubrica settimanale, ”Riascoltati per voi”. Questa settimana il nostro viaggio musicale ci porta nel 2015, anno in cui il celebre chitarrista e voce dei Pink Floyd, David Gilmour pubblicò l’album “Rattle That Lock”. Un disco che arriva nove anni dopo “On an Island” e che segna un nuovo capitolo nella carriera solista del chitarrista di Cambridge. Nei cinquanta minuti di musica, il disco è avvolto da quell’atmosfera rarefatta, sognante e capace di trasportare l’ascoltatore quasi in un’altra dimensione, doti che hanno contraddistinto lo stile dell’ex leader dei Pink Floyd.

Nel 2015 avevo 37 anni e, come per tutti gli album di quell’anno, lo ascoltai con una consapevolezza diversa rispetto ai dischi della mia adolescenza o giovinezza. “Rattle That Lock” arrivò in un periodo in cui il tempo sembrava scorrere più veloce, e le sue atmosfere si sposavano perfettamente con il desiderio di fermarsi e assaporare ogni singola nota.

Certo, è quasi una costante, un'ombra che lo accompagna ad ogni nuova uscita discografica: il solo nome di David Gilmour evoca immediatamente lo spettro leggendario dei Pink Floyd, rendendo il confronto un processo tanto naturale quanto, forse, limitante. Però, “Rattle That Lock” non è un’imitazione del passato. A sessantanove anni, David Gilmour non aveva, sicuramente, più nulla da dimostrare, eppure si può quasi dire che con questo disco, ci sia una sorte di ulteriore maturità. Infatti, Gilmour regala ai suoi numerosissimi fans un album elegante, raffinato, un viaggio sonoro che parte dalla sua inconfondibile chitarra per esplorare sonorità blues, jazz e orchestrali.

L'album è un po’ una sorta di sogno misto a realtà: si apre con la bellissima "5 A.M.", un brano strumentale che sembra un’alba sonora: la chitarra di Gilmour dipinge un paesaggio malinconico e sereno. Il singolo “Rattle That Lock” è tra i brani più energici del disco, ricorda un po’ i momenti più ritmati della sua carriera. Diverso è il viaggio emotivo intrapreso con "Faces of Stone", un brano che ci immerge nella parte più personale del chitarrista britannico, una ballata intensa e vibrante, impreziosita da sottili influenze folk che ne colorano l'atmosfera di una malinconica dolcezza. Si passa poi per "A Boat Lies Waiting" è uno dei momenti più toccanti di tutto il disco, un tributo al compianto “Richard Wright”, amico e anima dei mitici Pink Floyd. Il brano si muove su un tappeto di pianoforte e voci quasi eteree, trasmettendo una sensazione di nostalgia continua e struggente. "E poi c'è "And Then...", brano che cala il sipario, un finale che, con la sua intensità e la sua delicatezza, sigilla un album che si conferma una preziosa gemma nella discografia di un artista che sa ancora come toccare le corde più profonde dell'anima attraverso la sua musica.

In definitiva e poi vi lascio all’ascolto, “Rattle That Lock” è un album che non cerca di stupire con colpi di scena, ma avvolge l’ascoltatore con la sua delicatezza e profondità. Un lavoro che mostra un artista sempre capace di emozionarci con la sua inconfondibile chitarra.

I miei brani preferiti sono:

“5 A.M.”, “Rattle That Lock”, "Faces of Stone”, “A Boat Lies Waiting”, “In Any Tongue” e “And Then..."

Voto: 9

Tracce:

1) 5 A.M. – 3:04

2) Rattle That Lock – 4:55

3) Faces of Stone – 5:32

4) A Boat Lies Waiting – 4:34

5) Dancing Right in Front of Me – 6:11

6) In Any Tongue – 6:46

7) Beauty – 4:28

8) The Girl in the Yellow Dress – 5:25

9) Today – 5:55

10) And Then... – 4:27

Durata: 51 minuti.

Formazione:

- David Gilmour – voce, chitarre, tastiere

- Phil Manzanera – chitarra, produzione

- Guy Pratt – basso

- Steve DiStanislao – batteria

- Polly Samson – testi

- Graham Nash, David Crosby – cori

- Robert Wyatt – corno

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "Rattle That Lock”, ma anche su David Gilmour e sull'impatto che la sua musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!