Stasera Biella torna in tv: Ratafià, bollicine e cocktail in Studio Aperto Mag su italia1 FOTO

Il giornalista di Mediaset Beppe Gandolfo a Biella per un’altra puntata di Studio Aperto MAG in onda stasera su Italia1 tra Ratafià, bollicine e cocktail d’autore.



Il gusto biellese torna in televisione domenica 18 maggio alle 19 su Italia1 in Studio Aperto MAG. A curare l’operazione Mosca1916 che ha nuovamente accolto un ospite d’eccezione: il giornalista Beppe Gandolfo, volto noto di Mediaset e profondo conoscitore delle eccellenze piemontesi.



Accompagnato dal team Mosca, Gandolfo ha visitato lo stabilimento del celebre Ratafià Rapa di Andorno, ammirando da vicino il processo artigianale con cui viene prodotto questo liquore unico, ricco di storia e radicato nel territorio. Tra profumi intensi di ciliegie e spezie, il giornalista ha potuto toccare con mano la passione che anima ogni bottiglia.



Nel negozio Mosca1916, cuore pulsante dell’esperienza biellese, è andato poi in scena un momento conviviale e creativo: il bartender Nicolò Raviglione, talento locale e innovatore del mixology, ha preparato in diretta un cocktail esclusivo utilizzando il Mosca Brut, lo spumante di casa. Un brindisi elegante, frizzante e tutto piemontese, nato dall’incontro tra tradizione enologica e sperimentazione.



A completare la giornata, Mosca1916 ha ospitato Beppe Gandolfo a pranzo all’Osteria Oca Bianca di Cavaglià, dove i sapori del territorio sono stati protagonisti in un menu raffinato e autentico. Il gran finale è stato affidato allo chef Paolo Mazzia, che ha servito un delizioso gelato mantecato al momento, innaffiato con un generoso filo di Ratafià alle ciliegie: un connubio perfetto tra freschezza e tradizione, che ha chiuso l’esperienza con una nota dolce e inconfondibilmente piemontese.



Un’esperienza che ha lasciato il segno: per Gandolfo, una scoperta; per Mosca1916, un altro tassello nel racconto delle sue eccellenze. A Biella, il gusto è sempre protagonista.