Custodi della Natura: a Biella il 22 maggio la biodiversità al centro del nuovo appuntamento del Progetto CUBITO

Dopo l'incontro dedicato alle transizioni industriali, il percorso di CUBITO continua tra ricerca scientifica, sostenibilità e futuro delle nuove generazioni con una giornata dedicata alla natura e all’avvenire: giovedì 22 maggio 2025, a Città Studi Biella, si terrà l'incontro dal titolo "Custodi della Natura: il Biellese e la sfida della biodiversità per le nuove generazioni", un’occasione di confronto tra accademici, esperti e attori del territorio su come la biodiversità possa diventare motore di consapevolezza, sviluppo sostenibile e innovazione culturale.

Il programma della giornata si articola in una serie di interventi che offriranno uno sguardo multidisciplinare e appassionato sul valore della biodiversità tra: scienza, educazione, gestione del territorio e tecnologie innovative.

La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Al termine dell’evento è previsto un buffet, seguito da una visita guidata all’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa.

Tutte le persone registrate riceveranno un biglietto omaggio per l’ingresso al giardino botanico. Si segnala che lo spostamento da Città Studi a Oropa dovrà avvenire con mezzo proprio.

Programma

h 9.30 - Registrazione

h 9.45 - Saluti istituzionali

Alessandro Bonadonna

Dipartimento di Management “Valter Cantino” Università di Torino- Responsabile Progetto CUBITO

h 10.00 - Apertura dei lavori

MODERANO:

Deborah Isocrono - Fabrizio Bottelli

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino - Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

INTERVENGONO:

Silvia Novelli

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Conservare Conviene: il valore invisibile della biodiversità

Fabrizio Bottelli - Alessio Vaccari

Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa

Il Giardino Botanico di Oropa (Biella): piccole storie di biodiversità

Azzurra Orlando

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Perché investire nei giardini botanici? Il caso di Oropa tra benefici sociali e culturali

Tania Contardo

Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, Università di Brescia

I licheni come indicatori della qualità dell'aria e alleati per determinare la giustizia ambientale in città. Il caso di Milano

Deborah Isocrono

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

ll “telefonino” amico della scienza: come i progetti di citizen science impattano sulla biodiversità

Cristiana Peano - Ilaria Bruno

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Sfide e opportunità̀ nella gestione del cotico erboso del frutteto

Monica Vercelli

Università del Piemonte Orientale

Fiori-Api-Uomini: reciproci scambi di favori!

Fabrizio Bottelli con Maria Luisa Pedullà - Deborah Isocrono

Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino

Gli erbari nell’Antropocene: la digitalizzazione e valorizzazione del Flora Montis Oropae

h 12.30 Light Lunch

L’evento di Cuneo dell’8 maggio: focus su imprese e transizioni industriali

Questo nuovo appuntamento segue l’interessante pomeriggio di studio che si è svolto lo scorso 8 maggio a Cuneo, presso la sede “Ex Mater Amabilis”, intitolato “Transizioni industriali: strategie ed opportunità per le imprese cuneesi”.

Dopo i saluti della prof.ssa Elisa Truant, i lavori sono stati moderati dai docenti Mario Grandinetti e Giovanni Peira. Durante l’incontro, esperti di Confindustria Cuneo e professionisti hanno condiviso analisi e strumenti utili per accompagnare le aziende nei processi di transizione e innovazione:

Elena Angaramo ha fornito un quadro aggiornato dell’economia cuneese;

Mauro Danna ha approfondito le sfide di Industry 4.0 e 5.0;

Elena Boretto ha illustrato strumenti fiscali di supporto alle strategie aziendali;

Alberto Tealdi ha discusso l’evoluzione normativa sui piani di incentivazione.

La giornata si è conclusa con un aperitivo informale.

Il Prof. Alessandro Bonadonna responsabile scientifico del progetto CUBITO dice: “L'iniziativa si è configurata come un'operazione di gemellaggio, in linea con l'obiettivo del progetto CUBITO di estendere il coinvolgimento alle altre sedi decentrate dell'Università di Torino, con particolare riferimento al Dipartimento di Management "Valter Cantino". Si auspica che l'evento abbia rappresentato un'occasione di significativo interesse per gli studenti e per la comunità cuneese coinvolta".

Il progetto “CUBITO - ComUnità BIellese e università di TOrino”

Il progetto propone un ricco calendario di eventi con lo scopo di avvicinare l’intera comunità al mondo universitario, raccontando gli studi e le ricerche accademiche intraprese da Unito sul territorio biellese. In particolare, è stato stabilito un programma di appuntamenti classificati in base a 4 linee di indirizzo: “Filiere produttive”, “Imprenditorialità”, “Sostenibilità sociale ed ambientale” e “Cultura e storia”. Gli eventi previsti si terranno per la maggior parte a Biella in presenza presso la sede di Città Studi, e solo 2 in provincia di Cuneo. Questi ultimi 2 eventi sono stati inseriti in ottica di mutualità sistemica, sia per l’integrazione di altre idee progettuali, sia per validare materialmente gli eventi ideati a Biella dal punto di vista della “scalabilità e riproducibilità”.

Gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

I dipartimenti di Unito coinvolti sono 8: Dipartimento di Management, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Esomas, Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Dipartimento di Studi Umanistici.

MOOC e Open Badge

A tutti i partecipanti che si registreranno, verrà rilasciato un Open Badge, certificazione digitale riconosciuta a livello Europeo che attesta le conoscenze apprese e le capacità acquisite attraverso la partecipazione all’evento. Inoltre tutti gli eventi saranno registrati e verranno pubblicati in asincrono sulla piattaforma di Unito MOOC , per permettere la fruizione dei contenuti ad un pubblico più ampio.