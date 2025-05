Viverone, tornano le soste selvagge sul lungolago: sanzione anche per un bolide di lusso (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Con l'arrivo della bella stagione, turisti e visitatori raggiungono il Lago di Viverone per trascorrere il weekend in compagnia dei propri cari. E, come spesso accade, sono numerose le segnalazioni di soste selvagge registrate sulle vie del lungolango.

L'ultima in ordine di tempo vede protagonista un bolide di lusso: una Ferrari di marca straniera lasciata posteggiata fuori dagli stalli a pagamento, in bella mostra e a due passi dallo specchio d'acqua. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Nei confronti del conducente è scattata la multa, con la contravvenzione lasciata sul parabrezza.

Spiace sempre constatare la presenza di utenti della strada che, in barba alle regole vigenti, si permettono di parcheggiare fuori dalle righe.