Piccoli "agenti pulenti" in missione a Biella

Nuova missione per i ragazzi impegnati nel progetto "Agenti pulenti", sponsorizzato dal Lions Club Biella Bugella Civitas. In questa edizione 2025, i 24 studenti della IV e V della scuola primaria Pietro Micca di Biella hanno iniziato a fine aprile il loro percorso alla scoperta dei monumenti e delle basi del restauro conservativo.

Guidati dalle restuaratrici professioniste Emanuela Ozinpo, in rappresentanza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio-Ossola e Vercelli) e Lea Ghedin, i ragazzi hanno potuto provare in prima persona le operazioni di pulizia delle superfici su alcuni campioni di pietra. Quindi si sono recati presso il monumento de "L'alpino e l'asino" ai Giardini Zumaglini per individuare tracce di degrado sul monumento e capire come intervenire nei lavori di restauro.

Il prossimo appuntamento si terrà il 27 maggio presso la scuola primaria di Parlamento, a Cossato.

Il service Missione Agenti Pulenti dei Club Lions di Piemonte e Valle d'Aosta, è nato nel 2014 per sensibilizzare i giovani alla manutenzione dei beni comuni, in particolare dei monumenti della propria città, e si avvale del supporto delle Soprintendenze, degli istituti scolastici e delle amministrazioni cittadine.