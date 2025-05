L'omaggio di Gifflenga alle proprie “Sentinelle della Repubblica”

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, il consiglio regionale del Piemonte ha invitato i sindaci dei comuni a celebrare questa importante ricorrenza condividendo un piccolo omaggio ai primi cittadini e alle loro famiglie che, con il loro impegno, sono e sono stati “Sentinelle della Repubblica”. Anche a Gifflenga si è celebrata una semplice cerimonia durante il consiglio comunale del 5 maggio scorso. Per l'occasione, il sindaco Elisa Pollero ha consegnato alla figlia Angela la pergamena in onore e ricordo di Luigi Morello, primo sindaco dopo la Liberazione.

A seguire, il riconoscimento è andato a: Roberto e Sergio Cappa per il papà Guglielmo, storico primo cittadino dal 1946-64 e dal 1975 al 1980; Ezio Cantone che ha ricordato il papà Egidio, sindaco dal 1964-70; a Gisella e Renzo per il papà Piero Sappino, in carica dal 1970 al 1975. “Renato Cappa ha dedicato gran parte della sua vita al ruolo di 'Sentinella della Repubblica', sindaco dal 1980 al 2004 ed io e Marco lo ringraziamo per essere stato sempre al nostro fianco negli ultimi vent’anni come guida e 'memoria storica' del paese” ha commentato Pollero.

Nei 10 anni successivi, dal 2004 al 2014, il comune di Gifflenga è stato sotto la guida di Marco Pichetto Fratin, attuale vicesindaco dal 2014 ad oggi. “Noi abbiamo scelto di essere premiati dalla nostra professoressa Lorenzina Opezzo che, ai tempi delle scuole medie, a Buronzo , con le sue lezioni di storia e di vita ha contribuito a sviluppare in noi il pensiero critico e l’importanza dell’impegno civico – spiega Pollero - Ringrazio il mio consigliere Marco Sappino, già mio alunno, non solo per aver scattato queste bellissime fotografie ma soprattutto per le parole affettuose con cui ha ricordato i valori e gli insegnamenti ricevuti a scuola. È una grande soddisfazione, come insegnante e come sindaco, veder crescere cittadini consapevoli e impegnati nella vita pubblica.E’ stata una cerimonia semplice, ma molto intensa, che conferma in me il pensiero che ricordare è fare tesoro e che impegnarsi per la comunità e dare il buon esempio è la più grande lezione di educazione alla cittadinanza per le generazioni presenti e future”.