Vigliano, aprono le iscrizioni al centro estivo per i bimbi della scuola dell'infanzia

Il periodo di apertura del centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia sarà di 4 settimane, dal 1° al 25 luglio 2025. Lo annuncia il comune di Vigliano Biellese. Sono aperte le iscrizioni dal 19 maggio al 6 giugno 2025, che devono essere effettuate esclusivamente tramite form on line, accessibile dalla home del sito comunale. Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Scuole, lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, tel 015512041, e-mail scuole@vigliano.info

Per la frequenza al centro estivo, ciascun bambino dovrà essere dotato di uno zainetto contenente: il cambio giornaliero del vestiario dei bambini; un paio di ciabattine con suola in gomma; crema solare etichettata, cappellino, costume da bagno, asciugamano, anti zanzare.