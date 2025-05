A Cavaglià un laboratorio gratuito per imparare a cercare lavoro online

A cosa serve SPID? Come creare un’identità digitale sicura? E soprattutto: come si possono usare gli strumenti digitali per cercare e trovare lavoro? A queste e ad altre domande risponderà il Laboratorio digitale per l’impiego, l’incontro gratuito promosso dal Punto Digitale Facile Piemonte del Consorzio I.R.I.S. in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Biella, in programma mercoledì 21 maggio dalle 14.00 alle 15.30 presso la Sala convegni dell’edificio Aquila (via Cesare Vercellone, 1) a Cavaglià.

Il laboratorio è pensato per accompagnare cittadini e cittadine alla scoperta degli strumenti digitali per cercare un lavoro: dalla creazione e gestione delle identità digitali (SPID, CIE, PEC) alla consultazione di portali e app per la ricerca attiva di impiego, passando per l’utilizzo in sicurezza di internet e delle e-mail.

A guidare l’incontro sarà Alessia Rinaldi, facilitatrice digitale del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, che aiuterà i presenti con competenza e chiarezza, rispondendo ai loro dubbi e offrendo supporto pratico.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione contattando il Numero Verde Consorzio IRIS: 800.184.723

L’iniziativa, promossa nell’ambito della misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next generation EU, con il sostegno della Regione Piemonte, è organizzata dal Consorzio IRIS Biella in collaborazione con il Consorzio Il Filo da Tessere. Grazie a questo finanziamento, vengono offerte consulenze gratuite sul territorio attraverso i punti di facilitazione digitale per favorire la digitalizzazione e l’inclusione tecnologica, nel Biellese Occidentale. Il servizio è garantito anche grazie alla partnership e alla collaborazione con Agenda Digitale Biella e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.