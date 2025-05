Dompè (Dompè Farmaceutici): "Studiare aperture a nuovi mercati è essenziale"

(Adnkronos) - “Incontrarsi è sempre importante. Soprattutto in momenti in cui tutte le relazioni internazionali vengono complicate da conflitti e interessi che emergono con sempre maggiore forza, parlarsi, creare momenti di confronto e studiare aperture ai mercati nei settori più avanzati, quali le scienze della vita, è essenziale. L'obiettivo delle scienze della vita è risolvere i problemi e, facendo ciò, si può anche contribuire a costruire qualche ponte”. Lo ha detto Sergio Dompè, presidente esecutivo di Dompè Farmaceutici, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.

“I Paesi del Golfo stanno investendo molto e stanno costruendo il loro futuro con maggiore intensità rispetto agli altri, perché se lo possono permettere - aggiunge - Rappresentano un'opportunità di crescita per l'economia mondiale e dunque anche per chi è in condizione, o ha il desiderio, di poter contribuire”.