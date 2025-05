Medaglie per la Ippon 2 alle qualificazioni e ai campionati regionali

Sabato 10 maggio, a Leinì, si sono tenute le qualificazioni regionali dei Campionati Italiani Cadetti e i Campionati Regionali Juniores.

Buoni risultati degli atleti della Ippon 2 di Biella: nei Cadetti Bianca Zanetti ha vinto la categoria fino a 54 kg, Irene Perino si è classificata seconda nella categoria fino a 61 kg ed entrambe hanno conquistato il lasciapassare per le Finali Nazionali in programma ad Ostia dal 23 al 25 maggio. Sempre nella categoria fino a 61 kg, terzo posto per Aurora Fattori mentre Mattia Monteleone, nei 57 kg, si è fermato al secondo turno.

Nei Campionati Regionali Juniores, Oro per Cristian Spilinga, Argento per Marinone Lorenzo e Vittoria Pozzo, Bronzo per Filippo Mosca, Gaia Condemi, Francesca Magliola e Caterina Sasso nelle rispettive categorie.

Gli atleti sono stati seguiti in gara da Thomas Taglioretti e da Alessandro Demargherita.