Tante cose da fare a Biella sabato 17 e domenica 18 maggio

Sabato 17 maggio

- Magnano, ore 16 incontro Carabinieri con popolazione per prevenire le truffe

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Bosco del Sorriso, Open day di Forest Bathing in Oasi Zegna, dalle 9.30

- Salussola Monte, PRIMAVERA MUSICALE A SAN NICOLA DA TOLENTINO di SALUSSOLA alle 21

- Biella, Città Studi di Biella, si svolge il convegno di studi “Paesaggi narrativi. Il Biellese tra lingua, storia, estetica e media"

- Biella, chiesa di San Biagio, concerto corale alle 21 con la corale di Casapinta

- Biella, spettacolo CANZONCINE UN PO'...BAMBINE a Palazzo Gromo Losa la nuova edizione di “Famiglie a teatro”

- "Primavera in Burcina"

- Gaglianico, va in scena "Va' che trio" , alle ore 21:00, presso il Teatro

- Borriana, Ambiente pulito , ritrovo ore 14

- Occhieppo Inferiore, “Aprile in Musica” lascia spazio ai padroni di casa nell’ultima serata: la Società Filarmonica

- Biella, Il Chiostro di San Sebastiano si prepara a ospitare "Bonsai al Chiostro" , la tradizionale esposizione primaverile di bonsai organizzata dall'Associazione "Kuma No En - Biella Bonsai Club E.T.S." con il patrocinio della Città di Biella.

- Biella, La Fondazione Cerino Zegna organizza il convegno “RIFLESSIONI sul FINE VITA del PAZIENTE DEMENTE”

- Masserano, recital su Pier Giorgio Frassati

- Migliano, al Lanificio Botto lo spettacolo “L’Arte Bella”, evento gratuito promosso nell’ambito del progetto Bosco Sacro – Cultura che cura, con il sostegno dell’Unione Buddhista Italiana.

- Biella, corsa Alpini del Favaro, "Trail del Favè", partenza ore 18

- Biella, raccolta alimentare, dove si potranno donare beni di prima necessità per la Mensa “Il Pane Quotidiano” di Biella

- Festivaldilana, torneo di calcio dalle 9,30, camminata in rosa dalle 15 Fondo Edo Tempia

- Pollone, Biblioteca Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71, "Come nasce un acquerello" a cura di Giorgio Marinoni

- Valdilana, Bocchetta Luvera, alle 17 Birdwatching in Oasi Zegna

- Pollone, Biblioteca Civica Benedetto Croce, via Caduti per la Patria 71, alle 10 Buon compleanno Pimpa

- Valdilana, località Baso, Oasi Zegna, Passeggiate guidate in Conca dei Rododendri

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore

Domenica 18 maggio

- Festivaldilana, dalle 9 tutti in sella senza limiti festa in moto e non solo

- Pollone, Cicloscalata Pollone-Oropa 1° prova starscup 2025 e Gramcombi, partenza ore 12

- Viverone, villaggio e mercatino Gal Montagne Biellesi

- Mottalciata, celebrazioni per l’ 81° anniversario dell’Eccidio

- Biella, via Serralunga, 27, 10,30 FRAME - Mostra collettiva di piccola editoria

- Valdilana, località Baso, Oasi Zegna, Passeggiate guidate in Conca dei Rododendri

- Visite guidate al Santuario di Oropa

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Salussola Monte, alle 17 PRIMAVERA MUSICALE A SAN NICOLA DA TOLENTINO di SALUSSOLA

- Biella, Il Chiostro di San Sebastiano si prepara a ospitare "Bonsai al Chiostro" , la tradizionale esposizione primaverile di bonsai organizzata dall'Associazione "Kuma No En - Biella Bonsai Club E.T.S." con il patrocinio della Città di Biella.

- Roppolo, la storica dimora di via Giovanni Battista Cacherano 2, a Morzano di Roppolo, la Fondazione "Emanuele Cacherano di Bricherasio", in collaborazione con il Centro Studi Piemontesi – Ca de Studi Piemontèis, inaugura la mostra Stemmì dal Vecchio Piemonte , dedicata alle opere del Maestro Gabriele Reina.

- Ronco, 4° Giro Valli Biellesi , area sportiva comunale

- Ponderano, parcheggia ospedale, "Cammina, corri per chi non può"

- Riabella, "Distaca la Crava run", ritrovo ore 8, partenza alle 10

- “Passeggiata alle Salvine” , organizzata dagli Amici di Bagneri

MOSTRE

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Tenere alta la fronte. Diario e disegni di prigionia di Silvio Mosca

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Biella, via Seminari, 3 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese fino al 28/09

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23, dal 17 maggio fino al 16/11, Racconti di boschi, di fabbriche e di persone. Apertura tutte le domeniche

Date: 17 maggio – 16 novembre 2025 Orari: 14.30 - 18.30; Aperture straordinarie: Sabato 17-24-31 maggio | Lunedì 2 giugno, Sabato 7 giugno | Sabato 11-18-25 ottobre | Sabato 1-8-15 novembre, Ad agosto aperto tutti i giorni Casa Zegna – Via Marconi, 23 – Trivero Valdilana (Biella) tel. +39 015.7591463