AL via il Torino Jazz Festival Piemonte: l'evento itinerante che attraversa tutta la regione

Al via la nuova edizione del Torino Jazz Festival Piemonte: un viaggio tra jazz, comunità e territori che animerà il Piemonte fino a novembre, trasformandolo in un grande palcoscenico diffuso.

Il primo appuntamento sarà ad Asti, dove il 15 maggio la Sala Pastrone ospiterà Kind of Vasco, un omaggio jazzistico a Vasco Rossi che darà ufficialmente il via al festival. Promosso da Fondazione Piemonte dal Vivo insieme a Fondazione per la Cultura Torino e al suo Torino Jazz Festival, in collaborazione con il Consorzio Piemonte Jazz e con il sostegno di Reale Mutua, Ancos APS e Confartigianato Imprese Piemonte, il TJF Piemonte torna ad accendere le piazze, i teatri e i luoghi simbolo della regione. Ventitré concerti in sedici comuni, per un cartellone che intreccia musica e territori, tradizione e sperimentazione, mettendo il jazz al centro di un’esperienza culturale condivisa.

Il Torino Jazz Festival Piemonte 2025 attraversa 16 comuni: AGLIÈ (TO), ALESSANDRIA, ALMESE (TO), ASTI, BAVENO (VCO), BIELLA, BRUINO (TO), CRESCENTINO (VC), EXILLES (TO), GOZZANO (NO), PIEDICAVALLO (BI), RACCONIGI (CN), RIVOLI (TO), TORINO, VALENZA (AL), VENARIA REALE (TO).