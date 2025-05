Domani la Cicloscalata Pollone – Santuario di Oropa, 1ª prova Starscup

Domani, domenica 18 maggio è in programma la Cicloscalata Pollone-Oropa 1° prova starscup 2025 e Gramcombi.

La gara ha inizio da Pollone piazza S Rocco Ingresso Parco della Burcina alle 12, trasferimento pianeggiante fino a cippo Bandana Pantani su Strada 144 in Cossila di Biella km 5.00. Partenza da Cippo Bandana Pantani alle 14 percorrendo la strada per il S. Oropa classico, con transito dalla Frazione Favaro, arrivo ai cancelli del Santuario km – 8.600. Da evidenziare che la cicloscalata e' anche la prima delle due prove de "La Grancombi" insieme alla cronoscalata Piode-Alpe Meggiana. Causa lavori urgenti in fraz. Favaro e chiusura strada il percorso della gara subirà una modifica con percorso interamente sulla sp 144 strada di circonvallazione della Fraz. Favaro con un percorso più lungo di circa 700 mt .