Lutto per il commercio cittadino, Biella dice addio a Luigi Acampora

Biella dice addio a Luigi Acampora, storico titolare della pizzeria ristorante Al Bucaniere a Biella.

A darne comunicazione sui social è lo staff del locale che scrive così: "Con profondo dolore comunichiamo che il nostro amato, Luigi, ci ha lasciati. In segno di rispetto e per permettere a tutti noi di salutarlo come merita, Al Bucaniere resterà chiuso per lutto. Luigi non è stato solo il cuore pulsante di questa realtà, ma anche un punto di riferimento umano e professionale per tutti noi. Grazie per la comprensione".