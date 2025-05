I Sabati della prevenzione: focus su Prevenzione Serena, lo screening oncologico gratuito in Piemonte

Prevenzione Serena è il programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto messo a punto dalla Regione Piemonte. È offerto a tutti i cittadini residenti o domiciliati con scelta del Medico di Medicina Generale nel territorio piemontese ed è attuato dalle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le Aziende Sanitarie Ospedaliere.

Un progetto che fa parte delle reti europee dei programmi di prevenzione per questo tipo di tumori e collabora, oltre che con le Aziende Sanitarie piemontesi, anche con i Comuni, l’Ordine dei Medici, la Società Italiana di Medicina Generale e le Facoltà di Medicina piemontesi.

Gli screening

Lo screening del carcinoma mammario si rivolge a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni e su richiesta possono partecipare anche le donne tra i 45 e i 49 anni e prevede come esame di primo livello la mammografia e come esame di secondo livello l’ecografia mammaria ed eventuale prelievo per biopsia.

Lo screening del cancro della cervice uterina è offerto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e prevede come esame di primo livello il pap-test per le donne tra i 25 e i 29 anni, ogni 3 anni, e il test per la ricerca del papilloma virus (HPV) per le donne tra i 30 e i 64 anni, ogni 5 anni; mentre come esame di secondo livello la colposcopia ed eventuale prelievo per biopsia.

Lo screening del carcinoma del colon-retto è rivolto a tutte le persone di età compresa tra 50 e 74 anni e prevede come esame di primo livello la ricerca del sangue occulto nelle feci e come esame di secondo livello la colonscopia ed eventuale prelievo per biopsia.

I dati

Prevenzione Serena è attiva da oltre 20 anni, per l’esattezza dagli anni Novanta dello scorso secolo per i tumori femminili e dal 2003 per i tumori del colon-retto.

Nel 2024 gli esami di Prevenzione Serena effettuati sono stati:

Mammografico: 258.000 I livello, 13.800 II livello

Cervico-Vaginale: 165.000 I livello, 21.700 II livello

Colon-Retto: 173.000 I livello, 12.900 II livello

Il secondo livello indica il numero di persone che, avuto un esito positivo al primo livello, hanno beneficiato in toto dello screening, perché se positive anche al secondo livello hanno ricevuto una diagnosi precoce con i relativi vantaggi in termini di cure.

Info e approfondimenti

Prevenzione Serena è presente su tutto il territorio piemontese e per ottenere informazioni o modificare il proprio appuntamento è possibile telefonare al numero verde 800001141, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

All’indirizzo https://www.salutepiemonte.it/servizi/prevenzione-serena?nid=417 è invece possibile gestire gli appuntamenti in autonomia, oltre a conferire i dati di screening nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

La pagina del sito internet della Regione Piemonte dedicata al progetto, infine, è https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/prevenzione-serena