Conan soffre terribilmente a restare rinchiuso in un box, aiutiamolo a trovare una casa!!! FOTO

Conan era in Canile a Palermo circa un anno fa. Segnalato dalle volontarie perché soffriva terribilmente la reclusione è stato fatto uscire.

Purtroppo dopo un po’ di tempo ha incominciato nuovamente a dare segni di forte stress relativo al box.

E' quindi stato portato al Nord in un rifugio in cui i box sono più grandi, ci sono i volontari che li fanno giocare e sgambare e la storia si ripete: dimagrisce e continua a girare spasmodicamente nel box. Pensiamo al freddo, al cibo che magari non assimila, facciamo controlli e alla fine lo spostiamo nuovamente. Stessa storia: per due mesi si riprende e poi ricomincia a mostrare nuovamente segni molto evidenti di stress da box. Continua a girare spasmodicamente intorno senza tregua.

CONTATTATO UN EDUCATORE CI CONSIGLIA DI CERCARE URGENTEMENTE UNA FAMIGLIA O UNO STALLO CASALINGO ALTRIMENTI NON SI RIPRENDERÀ PIÙ: SI STA LENTAMENTE AUTODISTRUGGENDO!!

CONAN HA BISOGNO URGENTEMENTE DI UNA FAMIGLIA E DI USCIRE DAL BOX

CHIAMATE PER LUI SE VOLETE SALVARLO.

E’ VISIBILE PRESSO Il Rifugio dell'associazione impronta creativa a Trofarello in provincia di Torino.

Per info contattate Diego 342 7098964