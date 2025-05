In Piazza Duomo a Biella l'arredo urbano a firma di AVPC A2A, il grazie dell'assessore Franceschini FOTO

I Volontari di AVPC Gruppo A2A, da numerosi anni, operano nella gestione impiantistica dei campi di accoglienza delle Adunate Nazionali ANA e, come da tradizione, lasciano un segno del loro passaggio nelle città ospitanti, in accordo con la sezione ANA locale organizzatrice dell’evento.

In occasione della 96^ Adunata Nazionale Alpini , l'Amministrazione Comunale di Biella ha sottoscritto un accordo che ha previsto il contributo di AVPC A2A per la valorizzazione dell’arredo urbano di Piazza Duomo, con l’inserimento di 6 nuove ed eleganti fioriere, oltre a nuovi elementi floreali ed essenze arboree. Inoltre, è stato realizzato un intervento di riqualificazione in un’area verde presso il Giardino degli Alpini d'Italia, che durante l’evento ha ospitato la Cittadella Militare.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa: "Siamo profondamente grati ai Volontari di AVPC Gruppo A2A per l’impegno e la dedizione dimostrati. Il loro contributo è un valore aggiunto per la città e rappresenta un segno tangibile del legame tra Biella e il mondo alpino. Questi interventi non solo abbelliscono il nostro spazio urbano, ma rafforzano il senso di comunità e collaborazione, valori fondamentali che l’Adunata degli Alpini incarna da sempre. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Roberto Corona per il suo prezioso supporto e per l'impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa".