Dalla Basilicata a Biella per la sua prima Adunata, il racconto di Antonella: "Giorni intensi e colmi di emozione" FOTO

Dalla Basilicata a Biella per la sua prima Adunata, il racconto di Antonella: "Giorni intensi e colmi di emozione"

Dopo un lungo viaggio di 15 ore da Venosa, in provincia di Potenza, Antonella è finalmente arrivata a Biella per vivere la sua prima Adunata degli Alpini. Accolta calorosamente dagli Alpini della sezione di Sarmego (Vicenza), ospiti dell'oratorio di San Biagio, ha potuto immergersi in un clima di festa e di emozioni che difficilmente dimenticherà.

"Stanca ma felice – racconta – è stata la mia prima Adunata: giorni intensi, ricolmi di gioia, emozioni e tanta, tanta festa. I miei ringraziamenti a tutti gli Alpini di Sarmego, di Biella e di chi ha contribuito a rendere speciale un evento che merita di essere vissuto. Grazie a tutti e viva gli Alpini!"

Non mancano i testimoni da tutta Italia che ancora una volta confermano che nonostante le avversità, o i presunti limiti, Biella e gli Alpini sono un'accoppiata vincente. In grado di smuovere e movimentare turisti da ogni angolo del Bel Paese, che porteranno nel cuore un ricordo indelebile di uno sforzo collettivo e ben riuscito, sul nostro piccolo, ma accogliente territorio.