Adunata a Biella, pernottamenti tutti sold out: sono circa 9mila posti letto in tutta la provincia

Dai trasporti alla pulizia sulle strade fino all'accoglienza dei visitatori giunti nel Biellese. Non c'è dubbio: la 96° Adunata Nazionale degli Alpini è stato un vero e proprio successo. In termini di numeri accertati e di organizzazione del grande evento, di scena per la prima volta nella città di Biella. Nei tre giorni della storica manifestazione, infatti, si sono registrati oltre 400mila presenze totali, con circa 90mila penne nere protagoniste della solenne e conclusiva cerimonia dello sfilamento nelle vie del capoluogo.

A questi dati, però, se ne aggiungono altri, estremamente confortanti, direttamente dai pernottamenti: in poche settimane, infatti, sono andati tutti esauriti i circa 9mila posti letto presenti in tutto il nostro territorio. Di questi quasi 1300 sono stanze di alberghi e hotel; il restante sono camere di b&b, strutture extra-alberghiere, affittacamere, case vacanze e altre realtà di pernottamento. “Sono numeri importanti che ben sottolineano l'ottima riuscita di un evento di portata nazionale, come l'Adunata di Biella – sottolinea Davide Ferla, direttore di Confesercenti del Biellese – I feedback sono stati positivi e molti visitatori hanno espresso l'intenzione di tornare nella nostra provincia. I complimenti vanno estesi a tutta la macchina organizzativa che ha portato la città di Biella alla ribalta delle luci nazionali. Ora, occorre continuare su questa strada con slancio e rinnovato entusiasmo”.

Come confermato nei giorni scorsi, l'affluenza più grande si è registrata nelle vie del centro, letteralmente “invase” da Alpini provenienti da ogni angolo d'Italia. “Meno persone, invece, nei rioni e nei paesi limitrofi al centro di Biella – afferma Ferla – nei quali la percezione è che i numeri siano stati inferiori alle attese ma siamo in attesa dei dati ufficiali che daranno un quadro più completo e generale di tutta la manifestazione”.