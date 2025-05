Come riconoscere le truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini a Valle Mosso

Un incontro per parlare dell'odioso fenomeno delle truffe e di come prevenirle. Di tutto ciò si parlerà il prossimo 20 maggio, alle 15.30, nella sala Enzo Biagi di Valle Mosso, nel paese di Valdilana. L'invito è aperto a tutti per conoscere o intuire anche un semplice sospetto. L'evento è realizzato dall'Auser Volontariato Vallestrona, in collaborazione con il Comune e l'Arma dei Carabinieri. I relatori sono i comandanti delle Stazioni di Valle Mosso e Trivero, Rodolfo Marsella e Claudio Corte.