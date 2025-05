Le auto preferite dagli italiani: il tricolore primeggia, i dati

Noleggiare un’auto è diventato oggi il modo migliore per avere sotto casa un veicolo nuovo di fabbrica e con le prestazioni al top, pagando solo un canone mensile fisso, eliminando ogni altro tipo di spesa extra e di preoccupazione sul fronte gestionale e fiscale. Una formula che sta coinvolgendo sempre di più gli italiani, non solo le aziende ma anche i privati che scelgono un’auto in affitto per muoversi in sicurezza, in modo efficiente ed avere zero pensieri.

Ma quali sono le auto preferite dagli italiani per i loro spostamenti? Quale generalmente scelgono per muoversi sulle quattro ruote? Secondo i dati stilati prevalgono le utilitarie ed i suv, due segmenti completamente diversi che appassionano in maniera quasi parallela gli italiani.

Al quinto posto troviamo, infatti, il primo C-SUV nella storia del Biscione di Arese, l'Alfa Romeo Tonale. Al quarto posto si posiziona la Volkswagen Tiguan, un altro C-SUV avanzato e spazioso. Terzo posto ancora occupato da un veicolo della stessa categoria, la Peugeot 3008.

In vetta alla classifica primeggiano, invece, le utilitarie, macchine di piccole dimensioni, perfette per muoversi in città ma anche fuori, che costituiscono un buon compromesso tra efficienza, praticità e design. A primeggiare è il tricolore in quanto i due modelli più venduti e noleggiati sono la Lancia Ypsilon e la Fiat Panda, la regina in assoluto degli italiani.

Due vetture iconiche che nonostante gli anni ed i cambiamenti apportati dalla casa madre restano nel cuore dei nostri automobilisti. Modelli che tra l’altro sono ideali per il noleggio a lungo termine in quanto prevedono un canone contenuto per una soluzione versatile e conveniente.

Sono perfetti esempi di noleggio da 300 euro, basta guardare il sito di Rent4you, uno dei principali player in questo settore, per rendersene conto. In questo modo si può avere in brevissimo tempo un’auto nuova e perfettamente funzionate da guidare come e quando si desidera, pagando come stabilito da contratto solo un canone mensile fisso, che in questi casi è accessibile e misurato.

La Lancia Ypsilon insieme alla Fiat Panda sono in assoluto le auto più vendute e noleggiate in Italia. Sinonimo che le due utilitarie soddisfano appieno le esigenze dei cittadini e dei loro spostamenti. Basta pensare che nel 2023 ben 12.886 italiani hanno scelto la Lancia per il noleggio a lungo termine. I numeri diventano da capogiro se guardiamo la Panda: 27.391 i clienti che l’hanno preferita nel corso del 2023 per il noleggio a lungo termine.