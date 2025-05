Villaggio e mercatino GAL sul lago di Viverone

Domenica 18 maggio, sul lungo lago di Viverone, il GAL Montagne Biellesi celebrerà la fine della programmazione 2014-2022 assieme a molti operatori che sono stati protagonisti di reti e filiere attraverso specifici bandi.



Dopo l’evento dello scorso 11 aprile, nel quale a Palazzo Gromo Losa sono stati presentati i risultati attraverso cifre e progetti realizzati, il “villaggio GAL” sarà l’occasione per dare un volto ai beneficiari, che a seconda della specifica attività, presenteranno le rispettive imprese e, in alcuni casi, come nel settore agroalimentare, venderanno i loro prodotti.



Inizialmente previsto per domenica 13 aprile, l’evento è stato rinviato a maggio a causa del maltempo e si riproporrà nella configurazione inizialmente prevista.



Gli stand occuperanno una porzione di lungo lago, dalla palafitta in direzione ufficio turistico, fino al porticciolo e il GAL sarà presente con la propria struttura, a disposizione per raccontare la transizione da una programmazione all’altra e, nello specifico, informare chiunque fosse interessato sulle opportunità attualmente attive con i nuovi fondi a disposizione attraverso i suoi bandi.



Sarà, in generale, un momento conviviale, di scoperta e riscoperta, nel quale strutture ricettive, guide, aziende agricole, imprese agroalimentari e imprese che sono nate con i bandi GAL potranno raccontare le rispettive esperienze e offrire al contempo un riscontro diretto di quanto realizzato.

Gli stand saranno aperti dalle 10 del mattino sino alle 18.