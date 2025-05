A Candelo si parla di migranti

Sabato 17 maggio, alle ore 16:30, presso il Centro culturale Le Rosminiane, dove ha sede la Biblioteca Civica di Candelo, nella Sala degli Affreschi P. Carlo Robiolio, una quindicina tra autori, attori, pittori e grafici, in rappresentanza dell’Associazione Orizzonti Creativi, ci accompagneranno, attraverso varie tipologie artistiche utilizzate per rappresentare il tema dei migranti, attuale e passato, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgersi nelle vite di chi sia nato in paesi sofferenti e ostili. Saranno presenti interventi con addetti e testimonianze di chi opera nel territorio dedicandosi al sostegno e all’accoglienza di persone in fuga dai propri paesi a causa di guerra, regimi politici, povertà, discriminazione.

L’evento sarà dedicato al tema dei migranti che fuggono dalle condizioni di vita molto difficile dei Paesi originari e alle difficoltà che spesso trovano nelle nuove nazioni. Sarà un’occasione per riflettere su questa tematica importante e per condividere le nostre esperienze e punti di vista.

I soci sono invitati a partecipare. Sarà un’opportunità per contribuire alla discussione.