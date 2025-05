Dal Nord Ovest - Tragedia nei campi, anziano agricoltore perde la vita

Tragedia nella serata di giovedì, 15 maggio, a Pecetto Torinese, dove un agricoltore di 78 anni ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro.

L’uomo stava effettuando un intervento agricolo su un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, il trattore su cui si trovava si è ribaltato. Nell'incidente, il mezzo agricolo lo ha travolto e un grosso ramo caduto da un albero lo avrebbe schiacciato. I soccorritori arrivati tempestivamente sul posto non hanno potuto fare niente per aiutarlo.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento di Chieri, intervenuti immediatamente dopo l’allarme. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chieri e gli ispettori dello Spresal dell’ASL To5, ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.