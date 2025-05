Incidente in Super, a Sandigliano trattore abbatte paracarri: in azione Carabinieri (foto di repertorio)

Non ci sono stati feriti nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, 15 maggio, in Super, in prossimità dell'uscita di Cossato, in direzione di Biella. A rimanere coinvolte un'auto e una jeep. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

A Sandigliano, invece, molte ore prima, alcuni paracarri sarebbero stati abbattuti da un trattore con rimorchio. Sono in corso gli accertamenti di rito per dare un volto al presunto responsabile.