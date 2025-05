Tragedia a Biella. Una donna di 92 anni era in un ristorante, in compagnia di un familiare, quando all'improvviso avrebbe accusato un malore.

È successo ieri, 15 maggio, all'ora di pranzo. Sul posto si è precipitato il personale sanitario del 118 ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano.

L'anziana, come appurato dal medico legale, sarebbe morta per cause naturali. Sul posto anche gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.