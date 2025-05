Biella, auto si ribalta dopo lo scontro: un uomo estratto dalle lamiere (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un uomo rimasto incastrato all'interno di un'auto, rimasta coinvolta in uno scontro con altri mezzi, tra cui uno lasciato in sosta.

A causa dell'impatto, uno di questi si è ribaltato sul fianco. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 16 maggio, a Cossila San Giovanni, lungo la strada per Oropa. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione della viabilità, assieme ai sanitari del 118 che hanno assistito le persone a bordo.

Dalle prime informazioni raccolte, ci sarebbe un ferito: un uomo di 75 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale. La strada rimarrà chiusa fino alla completa rimozione dei veicoli.