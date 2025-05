Nasce a Città Studi a Biella il Corso di Laurea in Moda e Cultura d’Impresa: evento inaugurale tra cinema e Dolce&Gabbana FOTO e VIDEO

In occasione del prossimo avvio del corso di laurea in Moda e Cultura d’Impresa dell’Università di Torino presso il campus di Città Studi Biella, il 20 maggio sarà una giornata-evento dedicata all’incontro tra opera, cinema e moda: protagonista il film The Opera! – Arie per un’eclissi di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, accompagnato da una preziosa esposizione di quindici costumi originali firmati Dolce&Gabbana per la pellicola.

“Siamo felici di sancire l’avvio del nuovo corso di laurea in Moda e Cultura d’Impresa a Città Studi Biella con un evento che incarna perfettamente i valori fondanti di questa iniziativa: interdisciplinarità, innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale italiano – ha dichiarato la Professoressa Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino –. Il film The Opera! – Arie per un’eclissi e la mostra dei costumi originali firmati Dolce&Gabbana rappresentano un punto di incontro straordinario tra opera, cinema e moda, linguaggi artistici che, nella loro fusione, generano nuove forme espressive capaci di dialogare con la contemporaneità”.

La giornata prevede la proiezione del film nell’Auditorium di Città Studi che per l’occasione si trasforma in una vera e propria sala cinematografica. Alle 17.30, l’inaugurazione dell’esposizione dei meravigliosi costumi originali disegnati dagli stilisti Dolce&Gabbana per il film, seguita, alle ore 19.00, dalla proiezione aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza. Chiude la giornata, alle 20.45, l’incontro con gli autori Davide Livermore e Paolo Gep Cucco.

“Questa è la storia di Orfeo ed Euridice e del loro amore, raccontata in un’opera-musical in cui il mito è trasposto nella nostra contemporaneità, con un linguaggio narrativo dove la parola, l’opera, il pop, la moda e le arti visive si fondono – raccontano i due registi Livermore e Cucco –. Negli ultimi anni, il nostro lavoro nei principali teatri del mondo ha portato l'opera a un nuovo livello narrativo e visivo, per restituire al racconto lirico la sua attualità. Perché l'opera è attuale, è pop, è moderna, sa parlare alla nostra contemporaneità. Abbiamo creato un incontro inaspettato tra recitazione e canto lirico, tra pop, effetti speciali e immagini ricche di simbolismo, con lo stesso intento da cui è nato il melodramma. Questo film porta il carattere italiano dell'opera a un nuovo livello, straordinariamente moderno e allo stesso tempo assolutamente antico. Adatto a chi non l'ha mai ascoltata e a chi ne vive da tempo le emozioni. Prendendo in prestito la struttura narrativa del musical per trasportarla nel mondo dell’opera creando un nuovo genere cinematografico: l’opera-musical”.

Alla luce delle più recenti tendenze nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della formazione immersiva e dell’integrazione tra creatività e digitale, Città Studi – in collaborazione con l’Università di Torino – ha deciso di realizzare a Biella un centro di eccellenza tra i più avanzati in Italia. Nascono così i nuovi laboratori immersivi e di realtà aumentata, progettati per offrire al territorio uno spazio all’avanguardia, capace di promuovere formazione avanzata, sperimentazione creativa e applicazioni tecnologiche di ultima generazione.

“Questo appuntamento è anche simbolo di una visione condivisa – ha aggiunto Giulia Carluccio –: quella di Città Studi Biella come nuovo polo di eccellenza per la formazione avanzata, l’innovazione tecnologica e la sperimentazione creativa. Un luogo dove la cultura si fa impresa, e dove l’impresa si nutre di cultura. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: gli artisti, i partner, i curatori e soprattutto gli studenti, veri protagonisti del futuro che stiamo costruendo insieme”.

Per confermare la partecipazione all’evento, si consiglia di inviare una mail a: unibiella@cittastudi.org

La mostra

La mostra di quindici costumi originali del film, allestita per l'occasione nella Sala Seminari di Città Studi, testimonia come il film The Opera! unisca il mondo della moda e dell’opera, due eccellenze italiane, questa volta in una nuova dimensione cinematografica. Dolce&Gabbana sono da sempre legatissimi al mondo dell’opera sia nella loro vita personale che nella creazione artistica. La relazione lavorativa con Livermore e Cucco nasce sul palco di Tosca dove i registi stavano mettendo in scena l’opera per la Prima della Scala. Lo spazio scenico del teatro si è trasformato in passerella per la sfilata di Dolce&Gabbana, mescolando l’alta moda con la lirica in una simbiosi straordinaria. Livermore e Cucco insieme a Mariana Fracasso, additional costume designer del film, hanno potuto muoversi nell’universo degli stilisti trovando centinaia di rimandi creativi utilizzati nei più di 500 costumi del film. Un viaggio nell’arte della sartoria italiana ai più alti livelli, grazie alla creatività straordinaria dei due stilisti che si è fusa con il cinema e con l’opera con una nuova forza visiva.

La mostra sarà visitabile dal 21 fino al 25 maggio con orario 10-19 gratuitamente su prenotazione scrivendo all’indirizzo unibiella@cittastudi.org

The Opera! Arie per un’eclissi

Un film di: Davide Livermore e Paolo Gep Cucco

Con: Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel, Fanny Ardant, Caterina Murino, Erwin Schrott, Rossy De Palma, Angela Finocchiaro, Linda Gennari, Charlotte Gentile, Sergio Bernal.

Prodotto da: Showlab con Rai Cinema

In collaborazione con: Dolce&Gabbana, Digilife Movie

Distribuito da: Adler Entertainment