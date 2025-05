A Gaglianico arriva OrtoBioSonoIo, un'iniziativa sostenibile da condividere con le scuole

L’Istituto Agrario Gae Aulenti, in collaborazione con il comune di Gaglianico, ha aderito ad un progetto promosso dalla Regione Piemonte sui temi dell’orticoltura sostenibile da condividere con le scuole medie; tale progetto, dal nome OrtoBioSonoIo, ha previsto il coinvolgimento di quattro plessi scolastici con lo scopo finale di realizzare un orto.

Uno degli istituti coinvolti è stata la Scuola Media di Gaglianico, a cui è stata abbinata la classe 3BA dell’Agrario. Nella parte iniziale il progetto è stato suddiviso in due momenti: il primo, verso metà febbraio, era propedeutico per entrare nel mondo dell’agricoltura e valutare quali elementi sono necessari per realizzare e gestire in modo efficace un orto; il secondo, ad aprile, ha visto la realizzazione fattiva di un orto presso il giardino Corbelletti di Gaglianico.

Il progetto continua con la gestione dell’orto, e il successivo trapianto di altre specie, da parte dei ragazzi delle medie, con la supervisione dell’agrario. L’orto è stato realizzato nel mese di aprile, preceduto da un momento di preparazione del terreno, ed è organizzato in 8 prose (o bancali) rialzate della lunghezza di 5 metri e dalla larghezza di 1 metro. Lo schema è analogo a quello realizzato nelle altre tre scuole (Andorno, Banchette e Borgo D’Ale), allo scopo di poterli mettere a confronto e valutarne lo sviluppo in condizioni diverse di clima e di terreno e verificare anche la presenza di eventuali parassiti.

Gli allievi delle classi coinvolte, ovvero le due seconde, sono stati suddivisi in piccoli gruppi con i ragazzi dell’Agrario: all’inizio qualcuno si è proposto con entusiasmo, qualcun altro era un po’ più titubante nei confronti di qualcosa di nuovo, ma alla fine tutti hanno dato il loro prezioso contributo nel seminare e/o piantare spinaci, lattughe, piselli, cipolle, patate e fragole. A questi seguiranno, appena sarà le condizioni climatiche lo consentiranno, pomodori, zucchine e aromatiche.

I ragazzi hanno provveduto a tutte le attività necessarie per realizzare l’orto, nell’ordine la preparazione del suolo con zappe e scarificatori, il tracciamento dei bancali, la movimentazione di terra al fine di rialzare le prose e realizzare i passaggi, la distribuzione di concime organico, l’affinamento con zappette e rastrelli, e infine la semina o il trapianto. Laddove era necessario, è stato messo un telo pacciamante, il cui scopo è quello di limitare la crescita delle erbe infestanti. Da qui in avanti i ragazzi delle medie porteranno avanti la gestione ordinaria dell’orto.

L’agrario fornirà supporto, e durante l’estate, di solito il periodo più critico per quanto riguarda un orto didattico, sono previsti dei custodi che attraverso delle visite periodiche daranno una mano alla gestione e alla valutazione di eventuali problemi insorti. In autunno è infine previsto un incontro presso l’Istituto Agrario con tutte le scuole coinvolte in cui verranno condivise le attività svolte, per un momento di confronto tra tutti i ragazzi (e i loro docenti) che sono intervenuti per realizzare i singoli orti. L’attività è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’IIS Gae Aulenti e l’amministrazione comunale, la quale ha messo in contatto le due scuole.

A tal proposito si ringraziano il sindaco Paolo Maggia, il vicesindaco Luca Mazzali, il dirigente scolastico Lorenzo Zampieri e la professoressa Lucia Manfredotti, oltre a tutto il personale scolastico che si è reso disponibile per realizzare il progetto.