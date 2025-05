Biella, sono terminati i lavori nelle palestre di via Pella dell’IIS Q. Sella

Sono terminati lo scorso 2 maggio i lavori presso la palestra Est di corso Pella, dell’Istituto Itis Q. Sella, a Biella. Anche il blocco dei servizi e degli spogliatoi sono completamente rinnovati, il tutto con 14 giorni di anticipo rispetto alla fine contrattuale che era prevista proprio per oggi, 16 maggio.

La riqualifica dell'edificio è consistita sia in un complessivo intervento di efficientamento, con la sostituzione di sostituzione degli esterni e interni di palestre e spogliatoi per un totale complessivo di superfici vetrate pari a 413 mq., sia in un completo rinnovamento delle finiture interne, con rifacimento delle superfici piastrellate, dei pavimenti, delle tinteggiature interne di palestre e spogliatoi/servizi igienici. Le superfici esterne sono state coibentate con isolamento a cappotto ai fini del risparmio energetico.

I lavori hanno pertanto consentito l’installazione di nuovi infissi nelle palestre: ora sono forniti di apertura automatizzata e programmabile con orari in base all'utilizzo. Come previsto da normativa è stato inserito l'impianto di ventilazione meccanica centralizzato con ricambio d’aria e recupero di calore VMC) per entrambi i blocchi spogliatoi e servizi igienici. Non rimane che montare le attrezzature sportive ed effetture gli ultimi lavori di pulizia, in modo che la palestra sia pronta per accogliere le attività sportive degli studenti a partire da settembre 2025, inaugurando così il nuovo anno scolastico 2025/26.

I lavori sono stati finanziati dal PNRR, Misura per la Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, con un investimento di 1 milione e 350mila euro. Esprime soddisfazione il presidente Ramella Pralungo: «Sono molto contento che anche questo intervento sia stato terminato. Consegnare alle nuove generazioni di studenti ambienti piacevoli e funzionali è una priorità. Inoltre si dimostra ancora una volta l’efficienza e l’efficacia con cui gli uffici dell’amministrazione provinciale sanno portare a termine non solo nei tempi previsti dalla normativa, ma addirittura in anticipo, gli interventi finanziati dal PNRR, senza criticità».

Sono stati inoltre effettuati tre importanti interventi di manutenzione straordinaria: pulizia del cavedio interno e posa di nuova ghiaia con estirpazione di enormi ceppaie; sistemazione della lattoneria esterna; posa di nuove linee vita sul tetto, sistemi di sicurezza anticaduta che rendono le coperture manutenibili.