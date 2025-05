A Città Studi nuovo corso per Accompagnatore Naturalistico

Immagina di trasformare la tua passione per la natura in un lavoro gratificante, guidando escursioni in scenari mozzafiato e condividendo la bellezza del territorio con gli altri. Città Studi Biella rende questo sogno possibile attivando il nuovo corso gratuito per Accompagnatore Naturalistico (o guida escursionistica ambientale).

In un mondo del lavoro sempre più competitivo, acquisire competenze specifiche è fondamentale per distinguersi e realizzare le proprie ambizioni professionali. Città Studi Biella, Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte e certificata UNI EN ISO 9001, si conferma un punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio, offrendo un'opportunità unica per adulti occupati e disoccupati (GOL 101 e 102,103,104 con obbligo formativo assolto) in possesso di licenza media.

Il corso, attivato in partnership con ATL -Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli, Fondazione Biellezza e GAL Montagne Biellesi, e finanziato dalla Regione Piemonte, ha una durata di 332 ore, di cui 50 dedicate allo stage, e mira a formare professionisti in grado di accompagnare singoli o gruppi in zone di pregio naturalistico e ambientale, illustrandone le caratteristiche. Il corso fornirà le competenze necessarie per gestire un gruppo, organizzando attività pratiche e coinvolgenti, illustrare e valorizzare le emergenze naturalistiche locali, fornire nozioni generali su folclore, tradizioni, storia e arte del territorio, elaborare itinerari a carattere naturalistico-escursionistico, conoscere l'organizzazione turistica locale e le strutture ricettive, e possedere competenze di base di primo soccorso.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciata un’abilitazione professionale valida per l’inserimento negli elenchi provinciali e per il rilascio del patentino. Le lezioni si svolgeranno in orario preserale, due sere a settimana. Le iscrizioni sono aperte e il corso verrà attivato nelle prossime settimane. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 855.11.11/87, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito: www.cittastudi.org.