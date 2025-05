Biella, la Camera del Lavoro in campo per il referendum: “L'invito a votare è rivolto a tutti”

La Camera del Lavoro di Biella è impegnata nella campagna d’informazione e di sensibilizzazione in vista dei referendum che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno. Saranno organizzati momenti di riflessione e di incontro in città e in provincia. Inoltre ci saranno volantinaggi e distribuzione di materiale informativo davanti le scuole, ai luoghi di lavoro, ai mercati e in diversi altri punti di aggregazione sociale e culturale del territorio. L’obiettivo è contribuire alla massima conoscenza dei temi referendari, affinché i cittadini possano andare a votare consapevolmente sulla posta in palio in materia di diritti del lavoro e di cittadinanza.

«Di fronte all’assordante silenzio mediatico nazionale, ma non solo, ci attiveremo per promuovere i quesiti che saranno proposti ai cittadini, sottolineando le nostre ragioni per votare 5 sì - spiega il segretario provinciale della Cgil, Lorenzo Boffa, riprendendo i temi e le parole della Cgil nazionale -. Sarà una campagna dal basso, in ragione della mancanza di informazioni adeguate da parte dei grandi centri d’informazione del Paese. Andremo davanti ai cancelli delle fabbriche, sia in città sia nei paesi. Chi andrà a votare non lo farà per la Cgil, ma per migliorare i diritti di tutti i lavoratori. Il nostro invito a votare è rivolto a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini, i giovani e gli anziani. Il nostro impegno non è concentrato sulla cancellazione di leggi fatte dal governo Renzi o Meloni. Per noi quando una legge è contro il lavoro e contro i lavoratori è sbagliata, a prescindere da chi l’abbia fatta».