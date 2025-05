Oropa tricolore conquista il cuore degli Alpini: turismo, tradizione e spettacolo FOTO e VIDEO

Un colpo d’occhio destinato a restare nella storia del Biellese e nel cuore di migliaia di persone. In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, il Santuario di Oropa è diventato protagonista di una straordinaria installazione luminosa, che per tre sere ha colorato di verde, bianco e rosso la cupola, le facciate e le architetture di uno dei simboli religiosi più importanti d’Italia.

Un progetto scenografico realizzato con la collaborazione con ANA Biella, Provincia e Comune, che ha coinvolto l’intero territorio trasformando Biella in un grande spettacolo simbolo dell'Adunata. Dal "tetto di luce" di via Italia, con oltre 90.000 led che hanno accompagnato le sfilate, all’effetto scenico di via Lamarmora trasformata in una striscia tricolore, fino al Mucrone: il guardiano che ha accolto dall’alto chiunque si avvicinasse all’area biellese.

Oropa, già simbolo di devozione e meta di pellegrinaggi da tutta Italia, ha così vissuto giornate di affluenza record: oltre 10mila visitatori nei tre giorni dell’Adunata e 1.200 pernottamenti registrati dal Santuario, che ha accolto comitive da tutta Italia e delegazioni alpine da Francia, Germania, Svizzera, Australia, Canada e USA. Tantissimi i visitatori alla scoperta del patrimonio culturale e spirituale: dalla salita alla cupola alla visita al museo, fino alle gallerie degli ex voto.

LEGGI ANCHE: Oropa, 1200 pernottamenti e migliaia di presenze nei giorni dell'Adunata: Alpini perfino dagli USA

I cori alpini hanno contribuito a creare un’atmosfera ancor più suggestiva grazie agli echi dei cantori diffusi nel complesso.

Marco Fulcheri, presidente ANA Biella, ha sottolineato che queste azioni hanno lo scopo di lasciare il segno tangibile di un evento straordinario che sarà apprezzato (è così e stato), sia dai biellesi che dagli Alpini che verranno a Biella per l’Adunata.

Dopo il successo di questa edizione, l'auspicio è che queste installazioni possano diventare un appuntamento ricorrente, capace di unire cultura, turismo e identità locale in un unico, grande abbraccio di luce, colori e tradizione.

FOTO e VIDEO di EpikDrone

Instagram: https://www.instagram.com/epik_drone/

Facebook: https://www.facebook.com/EpikDrone

YouTube: https://www.youtube.com/@EpikDrone