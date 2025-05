Nuove collaborazioni in una Cittadina ricca di tradizioni e di attenzione al sociale

I Volontari di Avpc gruppo A2A da numerosi anni, sono operativi per la gestione impiantistica dei campi di accoglienza delle Adunate Nazionali ANA ed e' consuetudine che AVPC A2A lasci un segno del proprio passaggio alla citta', in accordo con la sezione ANA locale organizzatrice dell'evento. A Biella, per la 96' Adunata, e' stato sottoscritto un accordo con l'Amministrazione Comunale che ha previsto l'impegno per l'Associazione nel collaborare alla sistemazione dell'arredo urbano di Piazza Duomo con l’inserimento di 6 nuove ed eleganti fioriere, oltre a nuovi elementi floreali ed essenze arboree. Inoltre, è stato realizzato un intervento di riqualificazione in un’area verde presso il Giardino degli Alpini d'Italia, che durante l’evento ha ospitato la Cittadella Militare.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, dichiarando: "Siamo profondamente grati ai Volontari di AVPC Gruppo A2A per l’impegno e la dedizione dimostrati. Il loro contributo è un valore aggiunto per la città e rappresenta un segno tangibile del legame tra Biella e il mondo alpino. Questi interventi non solo abbelliscono il nostro spazio urbano, ma rafforzano il senso di comunità e collaborazione, valori fondamentali che l’Adunata degli Alpini incarna da sempre." Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Roberto Corona per il suo prezioso supporto e per l'impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa

Il Presidente dell’Associazione Roberto Corona ringraziando per l’ospitalità ricevuta, ha voluto esprimere con fermezza i principi di altruismo e socialità vivi nel sodalizio, dichiarando che Biella ma più ampiamente i territori delle provincie piemontesi limitrofe, sono ritenute particolarmente attrattive e preziose aree di interesse per il proprio assetto sociale. Gli importanti impianti di gestione ambientale e di produzione di energia come Cavaglia' e Chivasso del Gruppo A2A, possono risultare insediamenti dove individuare volontari altamente specializzati residenti nel territorio, con l’auspicio di costituire un futuro nucleo di Protezione Civile Regionale.

Ma questa adunata per il sodalizio e' stata anche una importante prova organizzativa, si e' concretizzata infatti la collaborazione con l'associazione Triade SOS Autismo nel "Progetto Marcello" creato da AVPC gruppo A2A a sostegno della disabilita'. Sono stati quattro i giovani coinvolti in affiancamento ai tecnici nella realizzazione delle infrastrutture impiantistiche. La voglia e l'entusiasmo di tutti nel mettersi in gioco in una cosi' importante attivita' ha portato un immediato e positivo riscontro permettendo di avere una adunata all'insegna dell'inserimento tecnico/operativa di questi giovani, donandoci così la possibilità di guardare con speranza a nuovi e concreti traguardi con nuove leve vogliose di dimostrare di poter essere parte attiva a servizio del sociale.

L’ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del gruppo A2A è un’associazione legalmente riconosciuta, composta da 159 volontari, dipendenti e ex dipendenti delle Società del Gruppo A2A oltre a professionisti esterni che hanno scelto di mettere gratuitamente al servizio delle Comunità le competenze acquisite attraverso le esperienze maturate in ambito lavorativo. E’ inserita nell’Elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Membro effettivo della Colonna Mobile di Regione Lombardia e di Regione Calabria. Attualmente è presente con sedi operative in Lombardia,Calabria e Sicilia.