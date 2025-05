Biella, rubato un cappello degli Alpini irlandesi durante l’Adunata: “È come perdere l’anima” FOTO

“Rubare un cappello ad un alpino è come rubare la sua anima”. Queste sono le parole di Mauro, uno degli Alpini presenti all’Adunata Nazionale, che nei giorni dell'evento ha conosciuto Paul che purtroppo però ha perso il suo cappello, una fedele riproduzione del Cap Irish Army, la versione irlandese del cappello d’Alpino.

Paul ci racconta che gli è stato rubato nella notte sabato, lungo Corso Risorgimento, da alcuni ragazzi tra i 20 e i 30 anni, mentre stava tornando all’hotel in cui soggiornava. Nonostante Paul abbia provato a recuperarlo, non ci è riuscito, e la domenica mattina si è recato alla centrale di Polizia per denunciare il fatto. Ma la speranza di ritrovarlo é poca. E Paul è molto triste, il cappello ha per gli Alpini un valore estremamente sentimentale.

"Perdere il cappello - racconta Mauro - è come perdere un pezzo della propria anima e, nonostante si possa ricomprare, non sarà mai come prima". Mauro ha conosciuto Paul durante l’Adunata e ci terrebbe che avesse in qualche moto giustizia. I due hanno condiviso le proprie storie, si sono offerti una birra e hanno camminato per un po’ nel centro di Biella. In segno di amicizia, si sono scambiati momentaneamente i cappelli per fare una foto, ma poi ognuno ha ripreso il proprio e quello di Paul ora non si sa dove sia.

Nonostante questa brutta parentesi, Mauro e Paul ci tengono a ringraziare i biellesi per il magnifico weekend ed entrambi si complimentano con la città, per la sua bellezza e per l’organizzazione dell’Adunata!

Ma se qualcuno dovesse aver visto il cappello di Paul ci contatti che lo restituiremo al proprietario.