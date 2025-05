Circolo I Faggi, il dolore della scomparsa di Giovanni Correale: “Il suo ricordo verrà conservato con il rispetto che merita”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo appreso con immensa tristezza la tragica scomparsa del nostro socio Giovanni Correale. Ci piace ricordarlo con grande e spontaneo affetto già sapendo quanto ci mancherà. La sua simpatia ci ha accompagnato fin dall'inizio del nostro progetto di rilancio dei Faggi costituendo un grande stimolo a perseguire sempre il meglio.

Fino al giorno prima dell'incidente aveva giocato con i nostri maestri costituendo un esempio per tutti quelli che, ben più giovani, trovano spesso scuse per non impegnarsi fino in fondo nella pratica sportiva.

Siamo vicini alla famiglia alla quale possiamo assicurare che il ricordo di Gianni verrà conservato con il rispetto che merita. Ci riserviamo di pensare ad un ricordo concreto nell'ambito del nostro Circolo. Buon viaggio Gianni e che la terra ti sia lieve. Il tuo Circolo”