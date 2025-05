Valdilana, in campo i volontari dell'Associazione Delfino con nuove inziative

In foto i volontari in azione sabato scorso

In piena attività i volontari dell’Associazione Delfino di Valdilana. Nella giornata di sabato scorso, a Ponzone, era stata organizzata la consueta raccolta viveri: si trattava di una raccolta utile per le forniture che vengono destinate alle persone nei casi di improvvisa emergenza alimentare e su segnalazione dei servizi sociali. "Cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore il supermercato che ci ha ospitato e tutte le persone che hanno voluto lasciarci qualcosa" dice il presidente Ernesto Giardino.

Per le 18.30 di venerdì 16 maggio è invece in programma il primo Aperi-shopping della nuova stagione con il negozio del baratto “Uso e riuso”. Si tratta di una formula grazie alla quale una selezione dei capi di seconda mano del negozio vengono portati nei bar della zona, creando un bel momento di aperitivo con shopping “vintage”. Per i capi presi basterà fare un’offerta libera, che andrà a sostenere nuove attività dell’associazione.