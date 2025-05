Nucleare, Pichetto. "Bene nascita Nuclitalia, parte percorso su ricerca e tecnologie "

“Accolgo con favore ogni progetto che riguarda il ritorno dell’Italia nel panorama nucleare internazionale e la nascita di Nuclitalia è un passo significativo in questa direzione. Oggi, grazie alla lungimiranza e alle competenze tecniche e industriali di tre grandi aziende del nostro Paese, parte un nuovo percorso per crescere in ricerca e tecnologie sul nuovo nucleare sostenibile. Lo abbiamo detto chiaramente con la legge delega, che presto sarà in Parlamento: per rafforzare la competitività italiana e ridurre i costi energetici, occorre accompagnare la crescita delle rinnovabili con una nuova fonte pulita e sicura. L’azione di Nuclitalia sarà, in questo contesto, preziosa”.

Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin