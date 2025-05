Migranti, prima di tutto i doveri, FdI organizza un banchetto a Biella

Con Fratelli d'Italia si cambia rotta sull’immigrazione: dalla consegna della lista dei diritti a quella dei doveri. Una delegazione formata da dirigenti e militanti, presso Piazza Falcone (mercato), sabato 17 maggio, dalle ore 09:00 alle 12:00 racconterà la proposta di legge elaborata da Fratelli d’Italia, in un evento aperto al pubblico. "Fino ad ora lo Stato ha consegnato a chi arriva in Italia solo una lista dei diritti. Da adesso dovranno essere chiari anche i doveri. Qui si devono rispettare le nostre leggi", spiegano in una nota gli organizzatori dell'iniziativa.

La proposta di legge mira a modificare il decreto legislativo 25 del 2008, aggiungendo all’opuscolo informativo che attualmente viene consegnato ai migranti una Carta dei doveri chiara e dettagliata: rispetto delle norme italiane, tutela della donna, e conseguenze concrete – come la revoca della protezione per chi trasgredisce.

"Questa misura - si sottolinea - rappresenta il primo passo di una campagna mirata a promuovere una reale integrazione fondata sul rispetto reciproco, che ha come precondizione l'adesione al modello valoriale e ordinamentale della Repubblica". I dettagli della proposta di legge saranno illustrati in occasione dell’iniziativa a Biella.