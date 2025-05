Cosa non deve mancare in una cucina nuova? Accessori e consigli

La passione e l’arte nell’arredare una cucina nuova è un momento entusiasmante, carico di aspettative e di obiettivi da raggiungere. Stiamo parlando di un ambiente in cui la vita di tutti i giorni prende forma tra gesti, sapori e profumi: come renderla funzionale? Vediamo insieme gli accessori da scegliere e alcuni consigli da personalizzare.

Cucina moderna e nuova: gli accessori must have

Una cucina nuova e moderna dovrebbe essere funzionale, per questo motivo gli accessori sono chiamati a semplificare la vita e migliorare l’esperienza giornaliera. Tra i primi elementi da considerare, non può mancare la regina delle pause ovvero la macchina caffè. Averne una in casa è un vezzo, un rituale di benessere quotidiano e un accessorio che corre in aiuto ogni volta che si desidera un buon caffè, un cappuccino o altro che possa ricaricare la mente. Il caffè diventa in tal modo una coccola quotidiana, un momento per sé o un modo per accogliere una persona cara.

L’esperienza non sarebbe la medesima senza gli utensili di base, tra cui i mestoli e le pinze, i piatti colorati e i bicchieri per ogni occasioni. Un’organizzazione intelligente, per giunta, aiuta a mantenerli ordinati e a portata di mano.

Completano il quadro degli accessori, alcuni strumenti pratici tra cui la bilancia digitale, il porta spezie di design e un angolo dedicato alle tisane, con tazze pronte all’uso capaci di arricchire ogni tipo di stile di arredamento.

Colori e piante: quali scegliere in cucina?

I benefici delle piante in casa sono innumerevoli e per la cucina si può spaziare con la fantasia. In realtà, non servono dei grandi spazi e le erbe aromatiche sono perfette per questo ambiente, tra queste perché non optare per un vaso di:

basilico;

menta;

salvia;

rosmarino;

prezzemolo.

È sufficiente avere un vaso e un po’ di luce per tenerle rigogliose e pronte all’uso. Stesso discorso per delle piante ornamentali, resistenti e capaci di migliorare la qualità dell’aria. Tra le opzioni maggiormente suggerite spiccano il pothos, la sansevieria e la pilea.

L’atmosfera della cucina si costruisce anche attraverso i colori preferendo le tonalità neutre e luminose, adattandosi a ogni design. Chi desidera osare, gli interior designer suggeriscono di inserire dei dettagli dalle nuance di carattere (tra cui il giallo ocra, il blu profondo o il verde salvia), tali da rendere lo spazio unico senza appesantire.

Illuminazione strategica: come si realizza

Molte persone pensano all’illuminazione come una questione prettamente estetica e, in parte, è un errore da non commettere. Una buona illuminazione rende le attività sicure, semplici e piacevoli.

Il consiglio è di evitare di affidarsi a un’unica fonte luminosa centrale, prevedendo diversi livelli attraverso dei punti luce funzionali e d’atmosfera.

È preferibile orientarsi verso una luminosità diffusa e calda, ideale per i momenti di convivialità. Per le aree operative, per esempio il piano cottura, il lavello e il piano di lavoro, servono opzioni direzionali e intense. Le strisce LED sotto i pensili sono una soluzione moderna ed efficace, in quanto illuminano esattamente dove serve e non creano delle ombre fastidiose. Dove possibile, via libera alla luce naturale lasciata entrare dentro la stanza grazie alle tende leggere e gli specchi che la valorizzano in ogni angolazione.