Edilnol: nuova apertura in showroom, con il trasferimento del reparto Riscaldamento & Clima

Riscaldamento & Clima, il reparto specializzato nella vendita di stufe, camini, caldaie e combustibili come pellet e legna, oltre che sistemi di raffrescamento, ora si trova all’interno della sala mostra dedicata all’arredo. Uno spazio rinnovato e un’esperienza d’acquisto migliorata sono solo alcune delle tante novità.

“I clienti che già ci conoscono non troveranno più l’esposizione di stufe all’interno del locale precedente. Da aprile, l’intero reparto si è trasferito nella sede espositiva principale: è più semplice e ci permette di seguire meglio i clienti, grazie anche alla collaborazione con i colleghi in showroom”, raccontano Tiziana e Paolo, gli specialisti di riferimento del reparto.

Lo showroom a Vigliano Biellese (BI) in via delle Fabbriche Nuove 13, oggi accoglie sotto un unico tetto tutto ciò che può servire per la casa. Oltre a cucine, arredamento, complementi, arredo bagno, porte, serramenti, pavimenti e rivestimenti, hanno fatto il loro ingresso anche i sistemi di riscaldamento e raffrescamento.

“Era da tempo che analizzavamo quale fosse il modo migliore per realizzare quest’idea, che ho sempre sostenuto. Adesso si sono finalmente create le condizioni per renderla realtà, grazie alla sinergia tra i nostri collaboratori e i professionisti che hanno studiato lo spazio. E i clienti stanno già rispondendo molto bene”, racconta la Presidente di Edilnol Carmen Trada.

Altre novità in arrivo in Edilnol

Il locale che ha ospitato per tanti anni il settore non andrà in disuso: “si evolverà e trasformerà, com’è da sempre nella nostra natura: dal 1912 anticipiamo i mutamenti del mercato e siamo rapidi nell’accoglierne le esigenze”.

Questa revisione dello spazio espositivo fa parte di una più ampia strategia di accentramento, studiata per offrire – all’interno di un’unica location - una proposta dedicata alla casa a 360 gradi.

Non si tratta di un rinnovamento isolato. Nei prossimi mesi, altre importanti novità interesseranno l’azienda, che ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione e modernizzazione, sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia a livello digitale.