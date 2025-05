Mostra "Grigioverde dal telaio alla trincea", ecco quando sarà l'apertura straordinaria a Biella

Venerdì 16 maggio, alle 15, presso la sala del Cantinone della Provincia di Biella, avrà luogo un'apertura straordinaria della mostra "Grigioverde dal telaio alla trincea. Le fabbriche biellesi nella Grande Guerra".

In risposta al grande successo e al vivace interesse suscitato nel pubblico, sarà possibile visitare la mostra in via eccezionale e con la guida di Danilo Craveia, archivista e ideatore della mostra realizzata dal DocBi - Centro Studi Biellesi.

Un'occasione davvero unica per approfondire il tema attraverso le parole del curatore dell'allestimento, tutto in collaborazione con ANA Sezione di Biella e Provincia di Biella.