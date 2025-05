Biella, la comunità musulmana accoglie gli Alpini: il valore dello scambio oltre le differenze FOTO e VIDEO

Un piccolo grande gesto carico di significato ha visto protagonisti gli Alpini e la comunità musulmana del Biellese, in occasione della 96a Adunata Nazionale degli Alpini. Durante il fine settimana, in piazza Cossato di Biella, una mescolanza di culture, provenienze e valori si sono uniti armoniosamente, dando vita a uno scambio di umanità e di accoglienza. Un momento di incontro che mostra il legame oltre le differenze culturali, religiose ed etniche. Alcuni scatti che mostrano il valore dell'incontro e del rispetto reciproco, per valorizzare e valorizzarsi: una società riunita per crescere e accrescere il valore delle proprie radici, che si estendono anche in culture lontane, dando vita a frutti dal sapore rinnovato.