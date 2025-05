Biella, erba alta e piante infestanti in via Liguria: "In attesa dell'intervento del Comune..." FOTO

Erba alta, piante infestanti, e "forasacchi" dai semi insidiosi che rischiano di far male agli animali domestici, attaccandosi al pelo. La situazione è stata segnalata da alcuni residenti in via Liguria, a Biella, prima dell'arrivo degli Alpini, ma anche a seguito dell'Adunata non sembra essere cambiato granché.

"Ci avevano assicurato che avrebbero sistemato prima dell'Adunata – dichiarano –, ma una settimana è ormai passata e nessuno è intervenuto". I cittadini avevano già ricevuto una risposta nelle scorse settimane, in cui l'amministrazione spiegava che l'intervento sarebbe stato programmato a ridosso dell'evento che ha portato a Biella migliaia di penne nere.

"Oggi, però, la vegetazione continua a crescere indisturbata, tanto che in alcuni punti l’erba sembra voler entrare nei pianterreni". La preoccupazione più grande riguarda i cani: "Parecchi sono già finiti dal veterinario con i famigerati “forasacchi” infilati nel naso o nelle orecchie e non vorremmo che succedesse ancora".