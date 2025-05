Il tuo 5x1000 può salvare una vita: sostieni Croce Blu Italia.

Ogni giorno, uomini e donne di Croce Blu Italia sono al fianco dei cittadini: un’ambulanza che arriva in pochi minuti, un sorriso che accompagna chi soffre, un aiuto concreto per chi ha bisogno. Dietro ogni sirena che si sente in lontananza, c’è il lavoro di una squadra preparata e instancabile. Ma c’è anche qualcosa in più: il sostegno silenzioso di chi, con una semplice firma, sceglie di esserci.

Nel 2024, i nostri volontari e operatori hanno realizzato oltre 16.000 interventi sulle province di Biella, Vercelli e Torino. Ma per continuare a garantire un servizio efficiente, tempestivo e accessibile, abbiamo bisogno dell’aiuto di chi crede, come noi, nel valore del volontariato e della solidarietà sul territorio.

Perché il tuo 5x1000 è fondamentale

Donare il 5x1000 è una scelta: scegli chi è sempre al tuo fianco nei momenti più difficili. Scegli di sostenere chi ogni giorno lavora per salvare vite e restare vicino alle persone più fragili della nostra comunità.

Con i fondi raccolti attraverso il 5x1000 possiamo:

Acquistare e mantenere ambulanze, defibrillatori e presidi sanitari

Formare nuovi volontari per garantire un servizio competente e sicuro

Finanziare progetti sociali e sanitari per le persone più vulnerabili

Essere pronti a intervenire in caso di calamità naturali e grandi emergenze

Ogni firma è un tassello che ci permette di costruire una rete di solidarietà più forte e più capillare

Come donare il 5x1000 a Croce Blu Italia

Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che lo Stato destina, su scelta del contribuente, a enti che svolgono attività di utilità sociale. Destinarlo a Croce Blu Italia non comporta alcun costo aggiuntivo, ma rappresenta un enorme aiuto per la nostra organizzazione.

Donare il 5x1000 è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

Compila la tua dichiarazione dei redditi (730, Modello Redditi o Certificazione Unica). Firma nel riquadro denominato: “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale...” Inserisci il codice fiscale di Croce Blu Italia: 90039070025

Anche chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi può destinare il 5x1000, consegnando l’apposito modulo al CAF o al proprio commercialista.

INFO

Orari di apertura Sede di Biella: dalle 08:00 alle 18:00

Sede di Biella: Via Santa Maria di Campagnate, 26 - 13900 Biella (BI).

Sede di Vercelli: Via Sermenza, 24 – 13100 Vercelli (VC).

Sede di Ivrea: Via Torino, 603 – 10015 Ivrea (TO).

Postazione di Trivero: c/o Ex Ospedale E. Zegna, Via Guglielmo Marconi, 51 – 13835 Trivero (BI).

Postazione di Gattinara: c/o Ospedale S. Giovanni Battista, Via Giuseppe Verdi, 28 – 13045 Gattinara (VC).

Postazione di Santhià: c/o Ospedale S. Salvatore, Via Giacomo Matteotti, 26 – 13048 Santhià (VC).

CONTATTI

Tiziana Beltramo (Direttore Generale) +39335230837

Massimiliano Campigli (Impiegato Amministrativo) +393669567772

Claudia Buscaglione (Impiegata Amministrativa) +393382896477

Mail: info@crocebluitalia.it

Pec: crocebluitalia@pec.it

Codice Fiscale: 90039070025

Telefono: 015404370