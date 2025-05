Salussola accoglie gli Alpini: amicizia e condivisione nel segno dell'Adunata FOTO

Un momento di festa, memoria e fraternità quello vissuto sabato 10 maggio a Salussola, in occasione dell'Adunata degli Alpini di Biella. Grazie all’impegno dell’Associazione Alpini di Salussola e della Banda musicale locale, il paese ha accolto con calore numerosi Gruppi provenienti da tutta Italia, accogliendoli in un’atmosfera di gioia, amicizia e condivisione: "Un'occasione per far conoscere e scoprire il territorio!"

Il programma si è aperto con la deposizione della corona alla lapide dei Caduti da parte del Gruppo Alpini di Caneva (PN), seguita dalla Santa Messa celebrata da don Lodovico e animata dalla corale di Vittorio Veneto (TV). Numerosi i gruppi presenti, insieme ai cittadini, alle associazioni e all’amministrazione comunale. Tante le emozioni vissute da tutti i partecipanti, che hanno riempito il paese di sorrisi e spirito alpino.

Al termine della celebrazione, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento ai gruppi intervenuti, dando poi spazio a un momento di convivialità che ha chiuso la giornata nel segno della fratellanza.

Un grande grazie agli amici alpini di Caneva (PN), alla corale di Vittorio Veneto (TV), ai gruppi di Pontevico, Scompigi e Ogliano (BS), Rabbi e le sue frazioni (TN), Urgnano (BG) con il sindaco, San Michele al Tagliamento (VE), Acqui Terme (AL), Mondovì (CN) e Conegliano (TV).

"Viva gli Alpini, ci vediamo a Genova!"