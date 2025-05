Dall’Adunata una lezione per il futuro: unire le forze per far vivere il Biellese.

Ospitare un’Adunata Nazionale degli Alpini significa cogliere quel profondo senso di appartenenza che generazioni, prima come soldati e poi come militari di leva, hanno saputo custodire e trasformare in un grande spirito civico.

Un impegno concreto, messo al servizio di tutta la popolazione nei momenti di maggiore bisogno, portando speranza con il vostro intervento là dove ce n’è più necessità.

Biella ha dimostrato ancora una volta e con grande convinzione di essere una città accogliente e di avere spazi che si possono adattare anche ad un evento di così grande portata: complimenti all'organizzazione per la dislocazione perfettamente studiata di tutte le iniziative, e complimenti agli Alpini che fanno un turismo pulito, ordinato, festaiolo. Insomma, bellissimo.

Dopo questa Adunata piena di speranza, sono ancora più convinto che se impariamo a fare turismo unendo tutti gli attori del territorio, con iniziative in grande scala, abbiamo tutte le carte da giocarci per riuscirci e far rivivere il nostro amato Biellese. Immagino ad esempio una festa dell'Outdoor, che nel nostro territorio ha un'attività a 360°: pensiamoci, tutti insieme.

Grazie di cuore agli Alpini per esserci, sempre.