Dalla Croce Rossa di Cossato, un grazie a tutti i volontari

Alla Cortese Attenzione del Direttore

Condivido a pieno le espressioni di stima e ringraziamento a tutti i Volontari del Soccorso, indipendentemente dalla divisa indossata, che hanno garantito l'assistenza sanitaria alle molteplici persone presenti a Biella, sacrificando tempo e fatica.

La Croce Rossa di Cossato, con i suoi Volontari, ha contribuito in misura minore, all'ombra di riflettori, a garantire una assistenza sanitaria, per tutte le persone che nei paesi attorno a Cossato, vivevano le tre giornate dell'Adunata.

Ha installato un campo accoglienza a Cossato, con infermieri e medici, (per fortuna pochissimo utilizzato), durante il giorno e le ore notturne, i nostri mezzi con i Volontari, hanno visitato le varie postazioni nei paesi del nostro territorio, dove stazionavano gruppi Alpini, per eventuali necessità o informazioni.

Una presenza per alcuni magari inutile o esagerata, forse, ma noi come tutti quelli che hanno fornito il loro contributo per l'ottima riuscita dell'intera manifestazione, riteniamo necessaria ed indispensabile.

Un ringraziamento a tutti i Volontari, un plauso a chi ha saputo organizzare e garantire l'intero evento.

La Croce Rossa Italiana, con i suoi Componenti è una cosa sola, anche se con ruoli diversi, tutti siamo riconosciuti da un unico simbolo, e tutti abbiamo le stesse motivazioni e credo.